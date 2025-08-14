Трамп готов подумать над сокращением числа сил США в Европе ради сделки по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность сокращения американского военного контингента в Европе для содействия урегулированию украинского конфликта. Слова президента передает ТАСС.

«Этот вопрос передо мной не ставился, я подумаю об этом позже, но он не был поставлен передо мной», — подчеркнул глава Белого дома.

В конце июля газета Politico писала, что США рассматривают возможность уменьшения численности своих военных сил в Европе на 30%.

До этого европейские страны НАТО начали подготовку к возможному сокращению численности войск США на континенте. Лидер Христианских демократов (ХДС/ХCC) в бундестаге Йенс Шпан подчеркивал, что американские военные могут «в ближайшее время» покинуть Европу, и у европейских стран нет уверенности в том, что они останутся на континенте.

