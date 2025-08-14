На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский отказался говорить с журналистами о Трампе

Зеленский проигнорировал вопросы о Трампе в ходе поездки в Великобританию
Temilade Adelaja/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить с журналистами об американском коллеге Дональде Трампе, пробираясь к резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает kp.ru.

Репортеры пытались узнать у украинского лидера, интересуется ли он мнением Трампа и готов ли он полностью отказаться от предложения по обмену территориями.

Издание отмечает, что Зеленский был раздражен этими вопросами, но не сказал ни слова.

15 августа Трамп и Путин проведут переговоры в американском городе Анкоридж, на Аляске.

Ключевая тема предстоящих переговоров американского и российского президентов — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кроме того, Москва пригласила главу Белого дома провести следующую встречу на российской территории.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
