Политолог: Трамп вышел победителем из онлайн-встречи с европейцами

Политолог Рар: Трамп не дал европейцам повлиять на себя в ходе онлайн-встречи

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал онлайн-встречу президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами в преддверии саммита на Аляске. Эксперт отметил, что лидер Соединенных Штатов внимательно выслушал собеседников, но поучать себя не дал, тем самым выйдя из беседы победителем.

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский молчал, [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц заверил президента США в том, что европейцы «благодарят» его за миротворчество, женщинам-«ястребам» — [главе ЕК] Урсуле фон дер Ляйен и [главе евродипломатии] Кае Каллас — выступить не дали, а [премьер Великобритании] Кир Стармер то и дело предупреждал коллег «не слишком раздражать Дональда», — описал произошедшее Рар.

Он добавил, что ради перемирия европейцы готовы замолчать. Прошедшая видеоконференция, по его словам, не принесла Зеленскому тех результатов, на которые он рассчитывал: перетянуть Трампа на свою сторону, а ЕС затянуть в вооруженный конфликт.

Видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и лидеров стран Европы прошла накануне. Участники обсудили предстоящую встречу президентов РФ и США. В частности, европейцы попросили главу Белого дома учитывать интересы Киева и Брюсселя на переговорах с российским лидером.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США раскрыли планы Трампа на переговоры с Путиным.