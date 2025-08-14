Сенатор назвал лидера, ставшим «мостом» между Трампом и Европой

Президент Финляндии Александр Стубб смог наладить доверительное общение с лидером США Дональдом Трампом и другими американскими политиками, став такими образом «мостом» между Европой и Соединенными Штатами. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Парламентарий назвал Стубба самым активным посредником. По словам Грэма, финский лидер переписывается с американским коллегой, получает информацию и дает советы.

WSJ отмечает, что Стубб часто общается с Трампом. По данным издания, дружба двух политкиов началась около полугода назад благодаря гольфу, которым увлечены оба.

В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности Грэм связал Стубба с Трампом, и они договорились сыграть в гольф. Игра Стубба впечатлила коллегу, после нее президент США подарил гостю новый набор клюшек.

Кроме того, Стубб и Трамп вели разговор на разные темы, в том числе говорили и о президенте России Владимире Путине. Финский президент на вопрос Трампа «можно ли доверять Путину?» ответил отрицательно. После этой встречи Стубб сообщил лидерам Европы и Украины об изменении отношения республиканца к российскому лидеру.

Ранее президент Финляндии назвал следующие дни для Украины решающими.