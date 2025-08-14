На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сенатор назвал лидера, ставшим «мостом» между Трампом и Европой

Сенатор Грэм назвал президента Финляндии Стубба мостом между Трампом и Европой
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент Финляндии Александр Стубб смог наладить доверительное общение с лидером США Дональдом Трампом и другими американскими политиками, став такими образом «мостом» между Европой и Соединенными Штатами. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Парламентарий назвал Стубба самым активным посредником. По словам Грэма, финский лидер переписывается с американским коллегой, получает информацию и дает советы.

WSJ отмечает, что Стубб часто общается с Трампом. По данным издания, дружба двух политкиов началась около полугода назад благодаря гольфу, которым увлечены оба.

В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности Грэм связал Стубба с Трампом, и они договорились сыграть в гольф. Игра Стубба впечатлила коллегу, после нее президент США подарил гостю новый набор клюшек.

Кроме того, Стубб и Трамп вели разговор на разные темы, в том числе говорили и о президенте России Владимире Путине. Финский президент на вопрос Трампа «можно ли доверять Путину?» ответил отрицательно. После этой встречи Стубб сообщил лидерам Европы и Украины об изменении отношения республиканца к российскому лидеру.

Ранее президент Финляндии назвал следующие дни для Украины решающими.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами