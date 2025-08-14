На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны Балтии напомнили Трампу об «опыте оккупации» перед его встречей с Путиным

FT: главы МИД стран Балтии предостерегли Трампа от обмена территорий Украины
Leah Millis/Reuters

Министры иностранных дел стран Балтии накануне встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа предостерегли американского лидера от полного или временного обмена территорий Украины в каком-либо виде. Колонка за авторством главы МИД Эстонии Маргуса Цахны, начальника внешнеполитического ведомства Латвии Байбы Браже и главы МИД Литвы Кястутиса Будриса вышла на страницах Financial Times.

«С приближением важного саммита США и РФ на Аляске начались спекуляции о возможности «обмена территориями» между Украиной и Россией. Звучали утверждения, что оккупация частей территории Украины будет «только временно» и «только де-факто», что оставляет надежду на их возвращение в Украину в будущем», — говорится в тексте.

Авторы утверждают, что странам Балтии известно, что означает такое положение вещей, поскольку, по их мнению, якобы «оккупация» Латвии, Литвы и Эстонии со стороны СССР длилась полвека.

Главы МИД призвали не поддерживать идею обмена территориями «ради хрупкого мира», поскольку это станет ошибкой. Политики предложили Трампу действовать «через силу», чтобы добиться реального мира. Речь идет о трансатлантическом единстве, поддержке Украины, и инвестициях в собственную оборону.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что обсудят Путин и Трамп, кроме Украины.

