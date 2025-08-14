Макрон рассказал об «особенно важных» словах Трампа об Украине

Макрон: Трамп заявил, что НАТО не должна быть гарантией безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп на видеоконференции с европейскими лидерами 13 августа заявил, что НАТО не должна быть частью гарантий безопасности Украины. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Он сказал вещи, которые для меня особенно важны: НАТО не должна быть частью гарантий безопасности (для Украины – «Газета.Ru)», — подчеркнул он.

Трамп поддержал позицию лидеров стран Европы о необходимости установки режима прекращения огня на Украине перед началом мирных переговоров.

Европа и США также согласились с тем, что Украина должна быть неотъемлемым участником переговоров и сама решать, на какие территориальные уступки готова идти.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что мнения европейцев и президента США во многом сошлись касательно оценки текущей ситуации и в отношении «достижимой цели на пятницу».

