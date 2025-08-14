На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: Трамп не будет церемониться с ЕС и Украиной, заключив сделку с Путиным

Журналист Бом: Трамп заставит ЕС согласиться с решениями, принятыми на Аляске
Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп не будет церемониться с Европой и Украиной в случае успешных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома без лишней дипломатии заставит союзников согласиться с принятыми в ходе саммита решениями. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал американский журналист Майкл Бом.

«Эта ялтинская конфигурация, когда супердержавы решают все, бесит Европу. Для Европы Ялтинская конференция — это катастрофа, ругательство. Но Трамп с этим не согласен. Его принципиальная позиция: есть супердержавы, три кита, это Россия, США и Китай, и они решают все», — подчеркнул обозреватель.

В случае, если Киев или Брюссель откажутся признавать результаты переговоров глав РФ и США, Трамп начнет оказывать на них жесткое давление, добавил Бом.

Саммит Россия — США состоится на Аляске в городе Анкоридж 15 августа. Путин и Трамп обсудят мирное урегулирование конфликта на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к РФ.

Ранее в США назвали главную победу Путина в преддверии его встречи с Трампом.

