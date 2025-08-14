Стало известно о странном поведении Зеленского во время разговора с Трампом

Профессор Миршаймер указал на странное поведение Зеленского в беседе с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский вел себя странно во время онлайн-встречи европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, поставив под угрозу срыва планы ЕС. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По данным Миршаймера, на мероприятии президент Украины «постоянно менял свое мнение» и «странно смотрелся, словно забыв, что хотел сказать». Он уточнил, что это напомнило ему поведение бывшего американского лидера Джо Байдена.

Профессор также указал, что Зеленский плохо ориентировался в пространстве, хотя мероприятие было направлено на то, чтобы показать максимальную поддержку президенту Украины от лидеров стран Евросоюза.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на встрече с российским лидером.

Ранее Трамп дал обещание Зеленскому.