В США недовольны, что Трамп не оказал «давления» на Путина

Член комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит назвал невысокими ожидания от предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Его слова приводит The Hill.

По его словам, в последние дни у Дональда Трампа были «действительно заниженные ожидания» от мероприятия. Это подтвердил и телефонный разговор с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, указал политик.

«Я не думаю, что это особенно плохо, что у них будет разговор. Плохо то, что на сегодняшний день президент Трамп, на мой взгляд, не продемонстрировал единства в поддержку Украины, чтобы реально оказать давление на Путина», — заявил Смит.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

