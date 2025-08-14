На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США недовольны, что Трамп не оказал «давления» на Путина

Конгрессмен Смит: Трамп занизил ожидания от встречи с Путиным
Yulia Morozova/Reuters

Член комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит назвал невысокими ожидания от предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Его слова приводит The Hill.

По его словам, в последние дни у Дональда Трампа были «действительно заниженные ожидания» от мероприятия. Это подтвердил и телефонный разговор с лидерами ЕС и Владимиром Зеленским, указал политик.

«Я не думаю, что это особенно плохо, что у них будет разговор. Плохо то, что на сегодняшний день президент Трамп, на мой взгляд, не продемонстрировал единства в поддержку Украины, чтобы реально оказать давление на Путина», — заявил Смит.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Британии поделились ожиданиями от предстоящей встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
