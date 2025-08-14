На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Путин заберет меня с собой»: сенатор США побоялся ехать на саммит России и США

Сенатор Грэм сообщил, что не поедет на встречу Путина и Трампа на Аляске
Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на выходе из Кеннеди-центра заявил журналистам, что не будет присутствовать на встрече президентов США и России на Аляске. Об этом в соцсети X рассказал ведущий политический репортер Business Insider Брайан Метцгер.

«Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию», — сказал сенатор.

Грэм является автором законопроекта о санкциях против РФ, который подразумевает обложение стран, покупающих российскую нефть, пошлинами в 500%. В июле сенатор в эфире канала Fox News заявил, что если прогресс в урегулировании ситуации на Украине не будет достигнут в сроки, установленные Дональдом Трампом, то президент США введет пошлины в отношении потребителей российской нефти. Ультиматум сроком в 50 дней американский лидер установил 14 июля.

Кроме того, Грэм утверждал, что глава минфина США Скотт Бессент хочет конфисковать замороженные активы РФ, тогда как Европа передает Киеву финансовую помощь только в виде процентов от этих активов. По его словам, Соединенные Штаты также намерены продать Европе большое количество оружия, чтобы страны НАТО и ЕС могли восполнить свои арсеналы или передать его Украине в качестве военной поддержки.

Ранее Грэм заявил, что США не хотят унижать Путина.

Встреча Путина и Трампа
