Политолог допустил, что Путин и Трамп на Аляске обсудят снятие санкций с РФ

Политолог Блохин: Путин и Трамп могут обсудить на Аляске снятие санкций с РФ

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске могут обсудить вопрос частичного снятия санкций. Такое предположение в беседе с aif.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Вопрос снятия с РФ американских санкций, хотя бы частично, точно обсудят Путин и Трамп. Вашингтон тоже заинтересован ослабить эту экономическую удавку, потому как сам несет потери из-за введенных ограничений», — отметил эксперт.

Он также привел данные, озвученные главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, согласно которым американский бизнес потерял более $300 млрд от ухода с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы РФ и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Известно также, что Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее в США допустили усиление санкций против РФ по итогам встречи Путина и Трампа.