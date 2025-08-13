Представители движения «Единая нейтральная Грузия» предложили параллельно с голосованием на местных выборах, которые пройдут в республике 4 октября, провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Активисты призвали правительство и правящую партию «Грузинская мечта» «не тащить страну туда, где заключаются однополые браки, где пропагандируют ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), проводят гей-парады и педофилия является нормой».

В заявлении при этом напоминается, что для сохранения безвизового режима с Грузией Европейский союз требует отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прозрачности иностранного финансирования.

В июне этого года евросаммит пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния. Грузинская оппозиция зачастую сравнивает инициативу с российским законом об иноагентах, в чем Брюссель ее поддерживает. С точки зрения ЕС, принятый нормативный акт является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее мэр Тбилиси заявил, что выгнал бы посла ЕС из Грузии.