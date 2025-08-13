На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии задумались, стоит ли продолжать евроинтеграцию

В Грузии предложили провести антиевропейский плебисцит
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Представители движения «Единая нейтральная Грузия» предложили параллельно с голосованием на местных выборах, которые пройдут в республике 4 октября, провести плебисцит о том, насколько необходима для страны евроинтеграция. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Активисты призвали правительство и правящую партию «Грузинская мечта» «не тащить страну туда, где заключаются однополые браки, где пропагандируют ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), проводят гей-парады и педофилия является нормой».

В заявлении при этом напоминается, что для сохранения безвизового режима с Грузией Европейский союз требует отменить законы о запрете пропаганды ЛГБТ и прозрачности иностранного финансирования.

В июне этого года евросаммит пригрозил Грузии приостановкой процесса приема в объединение из-за закона о прозрачности иностранного влияния. Грузинская оппозиция зачастую сравнивает инициативу с российским законом об иноагентах, в чем Брюссель ее поддерживает. С точки зрения ЕС, принятый нормативный акт является отступлением от рекомендаций Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее мэр Тбилиси заявил, что выгнал бы посла ЕС из Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами