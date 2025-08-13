На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент США оценил свой отдых в Диснейленде, вызвавший очереди в парке

Вэнс извинился за очереди в Диснейленде из-за его отдыха
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что хорошо провел время во время своего отдыха в Диснейленде, во время которого в некоторых зонах парка развлечений образовались очереди. Об этом политик рассказал в подкасте Кэти Миллер, доступном на ее YouTube-канале.

«Весь остров был в нашем полном распоряжении, и это было очень круто. Я никогда не был в Диснейленде. Мне он показался потрясающим», — сказал вице-президент.

Вэнс извинился перед посетителями, которых затронули ограничения работы парка. Во время его визита Диснейленд продолжал работу, но отдельные зоны и аттракционы временно перекрывались для обеспечения безопасности.

В марте посетители Кеннеди-центра в Вашингтоне освистали Вэнса перед началом концерта. По информации газеты The Guardian, причиной такой реакции зрителей могли стать долгие проверки охраны, связанные с визитом вице-президента. Кроме того, начало концерта задержали на 25 минут, отметили журналисты.

Ранее Вэнс публично показал неприличный жест критикам Трампа.

