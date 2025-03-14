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Вице-президента США освистали перед началом концерта

The Guardian: Вэнса освистали перед началом концерта в Кеннеди-центре

Посетители Кеннеди-центра в Вашингтоне освистали вице-президента США Джей Ди Вэнса перед началом концерта. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Когда начались обычные предконцертные объявления, вице-президентская группа выстроилась в ложе. В зале раздались свист и глумление, заглушая объявления, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места», — говорится в материале.

Авторы добавили, что причиной такой реакции зрителей могли стать долгие проверки охраны, связанные с визитом вице-президента. Кроме того, начало концерта задержали на 25 минут, отметили журналисты.

Также издание предположило, что Вэнса могли освистать из-за решения президента США Дональда Трампа уволить председателя совета директоров Кеннеди-центра, поставив самого себя на этот пост.

В декабре прошлого года канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга во время его визита к месту теракта. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлены люди, освистывающие главу немецкого кабмина, направляющегося к месту происшествия.

Ранее вице-президент США раскрыл, как мир чуть не скатился в ядерную войну.

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