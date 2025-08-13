На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЮАР отвергли доклад США о нарушении прав человека

МИД ЮАР: доклад США о нарушении прав человека в стране ошибочный и небрежный
Depositphotos

Южно-Африканская Республика (ЮАР) отвергла подготовленный Государственным департаментом США доклад о нарушении прав человека в ЮАР, назвав его неточным и ошибочным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства иностранных дел (МИД) республики.

«Мы считаем доклад неточным и глубоко ошибочным, не отражающим реалии нашей конституционной демократии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, факт того, что американская сторона при составлении документа опиралась на несуществующие события вызывает серьезную обеспокоенность.

В США утверждают, что в африканской стране присутствует системное насилие по отношению к белому населению страны. В МИД ЮАР ответили, что данные обстоятельства грубо искажены и на данный момент подготавливается документ, опровергающий доклад американской стороны. Его опубликуют в ближайшее время.

При этом в африканской стороне выразили готовность продолжать контакты с США по дипломатическим каналам.

До этого Вооруженные силы ЮАР начали внутреннее расследование фейкового видео, в котором один из высокопоставленных офицеров якобы призывает армию страны к мятежу. Командование предупредило общественность о том, что не следует распространять это видео, поскольку оно является дезинформацией и представляет серьезную угрозу для национальной безопасности.

Ранее Путин созвонился с президентом ЮАР.

