В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом армии к мятежу

Вооруженные силы Южно-Африканской республики начали внутреннее расследование фейкового видео, в котором один из высокопоставленных офицеров якобы призывает армию страны к мятежу. Об этом сообщает сообщает телеканал SABC.

Командование предупредило общественность о том, что не следует распространять это видео, поскольку оно является дезинформацией и представляет серьезную угрозу для национальной безопасности.

В заявлении отмечается, что человек на видео не является офицером вооруженных сил. Власти страны ищут первоисточник видео и будут в законном порядке преследовать виновных в его создании и распространении.

24 февраля сообщалось, что находящиеся в оппозиции Силы быстрого реагирования (СБР) Судана объявили о создании независимого правительства. В Судане должна быть создана новая армия, которая будет воздерживаться от вмешательства в политическую жизнь страны, прекратит продолжающуюся гражданскую войну, будет вести борьбу с терроризмом и укрепит дипломатические связи со странами региона.

Ранее в ДР Конго предотвратили государственный переворот.