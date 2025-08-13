На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прибалтику уличили в подготовке ударов по нескольким регионам России

Мамыкин: страны Прибалтики могут атаковать Псковскую и Ленинградскую области
Yauhen Yerchak/Global Look Press

Западные страны хотят захватить природные ресурсы России, в связи с чем могут попытаться ударить по нескольким регионам РФ. Таким мнением поделился экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин в беседе с «Царьградом».

Мамыкин убежден, что провокаций в первую очередь стоит ждать на западе России, а также в Белоруссии. По его словам, особое внимание стоит уделить странам Прибалтики. В частности, Литве, которая находится всего в 60 километрах от Пскова.

«Я абсолютно уверен, что мы станем свидетелями военной провокации в Псковской области, в Смоленской области, в Витебской области Республики Беларусь. Аналогичной той, что была устроена ВСУ в Курской области», — считает Мамыкин.

Кроме того, он призвал Россию готовиться к возможной атаке Эстонии, которая может напасать в том числе на Ленинградскую область.

«Абсолютно точно Европа готовится к войне с Россией. Тут не надо лелеять никаких надежд», — резюмировал экс-депутат.

До этого сообщалось, что русскоязычные дети и мигранты из России подверглись травле в соцсетях и мессенджерах. Участившиеся случаи кибербуллинга русскоязычных подростков зафиксированы в Латвии, Литве и Эстонии. Злоумышленники приглашают детей в закрытое сообщество, а затем публикуют фотографии несовершеннолетних с оскорбительными надписями, комментариями и угрозами.

Ранее на Западе осудили Эстонию за русофобию.

