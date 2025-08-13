В США заявили, что Швейцария стала сомневаться в политике нейтралитета

Швейцарцы на фоне введения США пошлин против Берна стали сомневаться в политике нейтралитета. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Причиной этому стали введенные США пошлины в отношении Швейцарии.

«Многие в альпийской стране теперь задаются вопросом, подходит ли их многовековая модель нейтралитета и исключительности для мира, основанного на сделках», — говорится в сообщении.

Депутат швейцарского парламента и зампредседателя Социал-демократической партии страны Йон Пульт заявил, что страна больше не может лавировать между блоками.

7 августа в правительстве Швейцарии сообщили, что Берн рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США с целью снизить пошлины на импорт в размере 39%.

Швейцария в настоящее время воздерживается от ответных мер против США, поскольку такие действия «лишь бы возложили дополнительное бремя на швейцарскую экономику».

Ранее правительство Швейцарии заявила о поддержке новых антироссийских санкций.