Богачи в Кремниевой долине создают «генетическую суперкасту»

WSJ: в США богатые платят до $50 тысяч за генетический отбор «умных» детей

Лидеры IT-сектора из Кремниевой долины в США готовы платить до $50 тысяч за генетический отбор «умных» детей. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Стартапы Nucleus Genomics и Herasight предлагают тестирование IQ эмбрионов стоимостью от $6 тыс. до $50 тысяч, которое поможет выявить не только риски развития каких-либо заболеваний, но и определить потенциальный уровень интеллекта будущих детей. В издании отметили, что спрос на подобные услуги стремительно растет.

«В Кремниевой долине любят IQ», — говорится в статье.

Эксперты называют этот тренд попыткой создания в США «генетической суперкасты».

До этого сообщалось, что в России Национальная база генетической информации будет расширена в 35 раз к 2030 году, и ее объем достигнет 35 петабайт. Как уточняется, генетическую информацию в базу будут поставлять не менее 60 исследовательских центров.

Ранее генетик объяснила, почему тест на национальность не показывает долю той или иной «крови».