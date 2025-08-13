На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о советской системе командования в ВСУ

WSJ: ВСУ перешли на советскую модель командования
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

ВСУ перешли от децентрализованной системы командования к советской модели организации войск. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Без пересмотра советские привычки могут подорвать способность Украины обороняться от России», — говорится в сообщении издания.

Украинская армия скатилась к «жесткому, иерархически организованному подходу к ведению боевых действий, берущему начало еще в советские времена», утверждает WSJ.

Российская армия прорвала оборону ВСУ на Покровском направлении. По данным украинских ресурсов, ВС РФ вклинились в боевые порядки украинских войск более чем на 10 км и, если ситуация не изменится, вскоре Украина «будет терять по сотне квадратных километров в день». Что известно о продвижении российских войск под Покровском и можно ли говорить о прорыве фронта — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее украинский политик заявил об обвале фронта для ВСУ.

