Посол Украины раскритиковал действия украинцев на концерте Коржа

Чрезвычайный посол Украины в Варшаве Василий Боднар не стал защищать депортированных из Польши после концерта белорусского певца Макса Коржа украинских граждан. Об этом сообщает радио RMF24.

Дипломат заявил, что не понимает, для чего соотечественники пошли на мероприятие, которое проводились на русском языке.

Польские власти приняли решение о высылке 57 граждан Украины и шести граждан Белоруссии после концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве. Как сообщает портал Onet, еще до начала выступления ситуация вышла из-под контроля, фанаты вели себя агрессивно и не подчинялись требованиям полиции. Наибольший резонанс вызвали молодые люди, развернувшие на стадионе флаги организации украинских националистов ОУН-УПА (организация запрещена в России). В Польше эту организацию также считают преступной. Тем не менее премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег польских граждан от раздувания антиукраинских настроений и заявил, что с преступниками, «будь то украинцы, белорусы, поляки или немцы» государство справится самостоятельно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туск назвал антипольские действия украинцев частью «сценария Путина».