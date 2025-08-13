На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ермак рассказал о дипломатическом «самоубийстве» Зеленского

Ермак назвал дипломатическим самоубийством ссору Трампа и Зеленского в феврале
Keystone Press Agency/Global Look Press

Перепалка президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале этого года стала дипломатическим «самоубийством» президента Украины. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, передает «Экономическая правда».

«Знаете, когда шла дискуссия в Овальном кабинете, с точки зрения дипломатии, с точки зрения взгляда на свою карьеру, вам все скажут, что это было самоубийство», — подчеркнул он.

Однако, по словам Ермака, Зеленский «вел себя как порядочный человек».

Перепалка Зеленского и Трампа произошла в Белом доме 28 февраля. В ходе переговоров украинский лидер настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности. Трамп, в свою очередь, упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. Более того, президент США заявил, что Зеленский недостаточно уважительно относится к его стране.

Ранее в NYT рассказали, на что повлияла перепалка между Зеленским и Трампом.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
