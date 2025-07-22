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В NYT рассказали, на что повлияла перепалка между Зеленским и Трампом

NYT: размолвка Зеленского и Трампа подтолкнула Украину к переговорам с Россией
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Brian Snyder/Reuters

Перепалка между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете подтолкнула Киев к переговорам с Москвой. Такое мнение высказал колумнист американской газеты The New York Times Стивен Вертхэйм.

В своей статье он пишет, что Трамп после прихода к власти многообещающе начал трансатлантические отношения, несмотря на потоки критики. Он сразу же разрушил табу, сдерживавшее обсуждение дипломатического компромисса для прекращения российско-украинского конфликта, что было необходимым и продуктивным шагом.

«Комментаторы содрогнулись, когда его администрация заявила, что Киев не вернет себе всю свою территорию и не вступит в НАТО, но это были уступки не только России, но и реальности. Даже неприятные размолвки Трампа в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским, какими бы неприятными они ни были, послужили своей цели: они помогли убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией», — считает Вертхэйм.

Колумнист NYT подчеркнул, что в дальнейшем президенту США придется выбирать: либо продолжать предоставлять Украине помощь и разведданные, либо полностью уйти, что создаст серьезную угрозу для Зеленского.

Перепалка Зеленского и Трампа произошла в Белом доме 28 февраля. В ходе переговоров украинский лидер настаивал на необходимости предоставить его стране гарантии безопасности. Трамп, в свою очередь, упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня. Более того, президент США заявил, что Зеленский недостаточно уважительно относится к его стране.

Ранее был назван политик, который помог помирить Трампа и Зеленского.

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