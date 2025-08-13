Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом

Президент Украины Владимир Зеленский борется не с Россией, он борется с украинским народом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По мнению дипломата, миссия Зеленского, «которая была за него кем-то прописана», состоит в том, чтобы уничтожить украинский народ под флагами национализма, «под флагами некоей национальной идентичности», но уничтожить физически.

Таким образом Захарова прокомментировала отказ Киева принять в рамках обмена тысячу пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представитель МИД РФ предположила, что украинские граждане не нужны Киеву ни в каком виде.

Накануне Захарова сообщила, что Зеленский по-прежнему препятствует возвращению тысячи пленных бойцов ВСУ на родину. По ее словам, родственники пленных подписывают петиции, умоляют украинские власти позволить воинам вернуться, однако Киев молчит.

Ранее Захарова сравнила с некрофилией отношения Евросоюза и Украины.