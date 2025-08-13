В США считают маловероятным прекращение огня на Украине из-за позиции Киева

Прекращение огня на Украине после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа маловероятно из-за позиции Киева по территориям. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Прекращение огня по-прежнему маловероятно, несмотря на саммит Путина и президента Трампа, который состоится в эту пятницу на Аляске, поскольку Путин требует от Украины отступить со стратегически важной территории — требование, которое Киев и его европейские союзники категорически отвергают», — говорится в сообщении издания.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

