В США рассказали, как Путин своим решением удивил американских чиновников

CNN: в США удивились согласию Путина приехать на Аляску для встречи с Трампом

Официальные лица в США обрадовались и удивились согласию президента России Владимира Путина встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Американские официальные лица обрадовались и были несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает CNN, Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты «вполне подходящим» местом для встречи с Трампом, многие в Белом доме «надеялись избежать еще одной долгой поездки на Ближний Восток после визита Трампа в мае».

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее CNN узнал точное место встречи Путина и Трампа.