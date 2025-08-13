Азаров: для смены режима в Киеве нужен переходный период под контролем РФ и США

Смена режима на Украине возможна только через переходный период под контролем России и США. Такое мнение выразил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, Москва и Вашингтон должны совместно обеспечить условия для свободных выборов, восстановления Конституции и ликвидации «карательного режима».

«Россия и США могут гарантировать возврат Конституции Украины, восстановление оппозиционных партий и СМИ, ликвидацию тайных тюрем. Только после этого станет возможным создание нормального демократического режима», — подчеркнул Азаров.

Экс-премьер отметил, что Дональд Трамп должен понимать необходимость этих условий. Переходный период предусматривает также восстановление демократических прав и свобод.

По мнению Азарова, проведение нормальных выборов на Украине сейчас не представляется возможным, поскольку режим президента Владимира Зеленского воспроизведет лишь свою копию.

Кроме того, экс-премьер отметил, что Зеленский предпринимает усилия для срыва встречи президентов России и США.

