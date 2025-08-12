В Чехии рассказали про характер встречи их президента с далай-ламой

Визит президента Чехии Петра Павела к Далай-ламе XIV, после которого Китай объявил об отказе от дальнейших контактов с чешским лидером, носила частный характер. Об этом в соцсети Х сообщила администрация президента Чехии.

«Встреча президента республики с далай-ламой носила исключительно частный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на уровне первых лиц между Чехией и Китаем в настоящий момент прямые контакты не осуществляются, поэтому текущее положение дел от решения Пекина не меняется.

При этом новостной портал Novinky со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского сообщил, что встреча была организована в честь юбилея духовного лидера.

Встреча Далай-ламы XIV с президентом Чехии состоялась 27 июля в индийском Ладакхе. После нее власти Китая решили прекратить контакты с президентом Чехии Петром Павелом, назвав его действия вопиющими и провокационными.

После 1959 года Далай-лама XIV проживает в изгнании. Китайское правительство рассматривает его как сепаратиста, виновного в разжигании беспорядков в Тибете в 1980-х и 2008 годах.

Ранее Далай-лама XIV решил переродиться после кончины.