Китай прекратил контакты с президентом Чехии

Китай прекратил контакты с президентом Чехии Павелом из-за встречи с далай-ламой
Нина Алексеева/РИА Новости

Власти Китая решили прекратить контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с далай-ламой XIV. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Встреча дала-ламы XIV с президентом Чехии состоялась 27 июля в индийском Ладакхе.

«В ответ на вопиющие и провокационные действия Павела Китай решил прекратить с ним любое взаимодействие», — сказал дипломат.

Китайская сторона выразила резкое недовольство и решительный протест.

После 1959 года далай-лама XIV проживает в изгнании. Китайское правительство рассматривает его как сепаратиста, виновного в разжигании беспорядков в Тибете в 1980-х и 2008 годах.

В соответствии с верованиями тибетского буддизма, далай-лама подлежит реинкарнации, и он сам неоднократно заявлял о намерении определить порядок преемственности в текущем году.

В прошлом году он перенес операцию по замене коленного сустава, который доставлял ему неудобства. Он поблагодарил всех заботящихся и молящихся о его здоровье и предупредил, что могут появиться провокационные сообщения о его тяжелом положении и госпитализации, и призвал не верить подобной информации.

Ранее далай-лама посоветовал, как стать счастливее.

