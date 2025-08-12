В США рассказали, зачем Трампу нужны переговоры между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп участвует в переговорах между Россией и Украиной исключительно ради получения Нобелевской премии. Такое мнение озвучил ведущий подкаста «The Disorder» Джейсон Пэк в беседе с изданием Metro.

«Он занимается этой дипломатией не потому, что считает ее отвечающей интересам США, а чтобы получить Нобелевскую премию мира, возвеличить себя… или отвлечь внимание от своей связи с делом Джеффри Эпштейна», — сказал он.

9 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе трехсторонней встречи в Белом доме выразили готовность совместно выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

С инициативой выступил Алиев. Идею поддержал Пашинян. Премьер Армении выразил надежду, что президент США пригласит их на церемонию вручения. Трамп ответил, что они будут в первом ряду.

Ранее Камбоджа выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.