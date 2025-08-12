На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, какие территории в зоне СВО могут подлежать обмену

Политолог Ордуханян: обмену могут подлежать части Харьковской и Сумской областей
true
true
true
close
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что обмен территориями будет ключевым вопросом его переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. По мнению эксперта, речь идет о занятых в ходе специальной военной операции районах за пределами новых территорий РФ.

«Судя по всему, в периметре так называемого обмена будут участки Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, которые мы сейчас контролируем», — сказал Ордуханян.

Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк, а тем более Крым — вне всякого обсуждения, подчеркнул он.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее военный эксперт рассказал о подарке ВС РФ для Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами