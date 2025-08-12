Политолог объяснил, какие территории в зоне СВО могут подлежать обмену

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что обмен территориями будет ключевым вопросом его переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. По мнению эксперта, речь идет о занятых в ходе специальной военной операции районах за пределами новых территорий РФ.

«Судя по всему, в периметре так называемого обмена будут участки Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, которые мы сейчас контролируем», — сказал Ордуханян.

Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк, а тем более Крым — вне всякого обсуждения, подчеркнул он.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

