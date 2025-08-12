На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал о подарке ВС РФ для Путина и Трампа

Марков: ВС РФ прорывом под Добропольем сделали подарок Путину и Трампу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Прорыв российской армии в районе города Доброполье на Красноармейском (Покровском) направлении стал подарком для президентов России и США в преддверии их встречи. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков, передает МК.

По его словам, российская армия смогла прорваться вперед на 10 км благодаря тому, что в этой зоне уже почти не осталось оборонительных сооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эксперт назвал два ключевых направления для следующего наступления: на северо-запад в сторону Павлограда или на северо-восток, в тыл Краматорско-Славянской агломерации.

Марков считает, что этот прорыв сил РФ доказывает, что украинский президент Владимир Зеленский и Европа должны отдать весь Донбасс, иначе российская армия России возьмет оставшиеся населенные пункты силой.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее в России назвали основные требования Москвы и Вашингтона перед встречей на Аляске.

