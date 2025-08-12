Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Ридусом» прокомментировал задержание агента Киева, готовившего теракт против российского военного в Подмосковье. Он подчеркнул, что покушения на российских военнослужащих не заставят Москву выйти из переговоров с США по Украине.

«Дело в том, что пока переговоры идут только с США. Москва понимает, что Соединенные Штаты занимают несколько иную позицию, чем украинская нацистская власть и европейцы. Вашингтон не пойдет на подобного рода провокации. Администрация Дональда Трампа в этом не заинтересована», — отметил Олейник.

Он добавил, что подобного рода провокации скорее выгодны Великобритании, поэтому нельзя исключать дальнейших попыток терактов.

О задержании агента украинских специальных служб стало известно 12 августа. По информации ФСБ, под стражей оказался гражданин РФ и Украины 1989 года рождения. Он был завербован на территории третьей страны под псевдонимом «Ворон». В ведомстве уточнили, что задержанный получил инструкцию от куратора и изготовил самодельное взрывное устройство, весом более 60 килограммов. Далее он замаскировал его в автомобиле, купленном на предоставленные украинскими спецслужбами деньги. Начиненная взрывчаткой машина должна была быть припаркована в определенном месте, а взрывное устройство сдетонировать в тот момент, когда мимо будет проходить высокопоставленный военнослужащий Минобороны России.

