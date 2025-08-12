На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стали известны подробности о готовившем теракт против российского военного в Подмосковье

Мужчина, готовивший теракт в Подмосковье, покинул Украину из-за мобилизации
true
true
true

Агент Киева, планировавший взорвать высокопоставленного российского военного рассказал, что приехал в Россию в 2023 году и получил гражданство. На видео допроса, опубликованное ФСБ, он уточнил, что таким образом он спасался от мобилизации на Украине.

«В 2023 году приехал в Россию, уехал из Украины от мобилизации, получил российское гражданство. Через знакомого я познакомился с сотрудником сил специальных операций Украины, он предложил мне документы отсрочки от мобилизации в обмен на диверсионные действия», — рассказал задержанный.

О задержании агента украинских специальных служб стало известно сегодня. По информации ФСБ, под стражей оказался гражданин РФ и Украины 1989 года рождения. Он был завербован на территории третьей страны под псевдонимом «Ворон». В ведомстве уточнили, что задержанный получил инструкцию от куратора и изготовил самодельное взрывное устройство, весом более чем 60 килограммов. Далее он замаскировал его в автомобиле, купленном на предоставленные украинскими спецслужбами деньги. Начиненный взрывчаткой автомобиль должен был быть припаркован в определенном месте. Взрывное устройство должно было сдетонировать тогда, когда мимо будет проходить высокопоставленный военнослужащий Минобороны России, уточнили в ФСБ.

В ведомстве рассказали, что «Ворона» задержали на трассе М-4 в момент, когда он направлялся к месту планируемого преступления. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал, что в качестве вознаграждения ему предложили вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Среди них — государственная измена, а также незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.

Ранее задержанный под Брянском россиянин признался в передаче Киеву данных о ВС РФ.

