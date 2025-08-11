В Молдавии собираются распустить партии блока «Победа»

Министерство юстиции Молдавии собирается через суд распустить партии оппозиционного блока «Победа». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минюст подал в Апелляционную палату иск против партий «Возрождение», «Шанс», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Победа».

«На основании обращения ЦИК министерство юстиции требует признать эти четыре политические партии правопреемниками партии «Шор» и распустить их», — говорится в заявлении.

На прошлой неделе сообщалось, что у членов оппозиционного блока «Победа» прошли обыски в Кишиневе и на севере Молдавии по обвинению во вмешательстве в выборы в парламент.

В июле оппозиционный блок подал документы для участия в выборах в парламент Молдавии. В начале августа стало известно, что «Победу» не пустили на выборы в Молдавии.

Голосование запланировано на 28 сентября 2025 года, при этом у ЦИК есть пять дней, чтобы одобрить участие «Победы» в выборах или отказать ей в этом праве.

Ранее Шойгу раскритиковал действия властей Молдавии против оппозиции.