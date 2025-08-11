На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Азербайджан и Армения направили в ОБСЕ проект решения о закрытии Минского процесса

МИД Азербайджана: проект решения о закрытии Минского процесса передан в ОБСЕ
Пресс-служба президента Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Армении направили проект решения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о закрытии Минского процесса государствам-членам объединения. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Азербайджана.

Сообщается, что речь идет о закрытии не только Минского процесса, но и связанных с ним структур.

» ...проект решения Совета министров ОБСЕ о закрытии [процесса] был распространен сегодня среди государств - участников ОБСЕ с призывом поддержать необходимые процедуры для принятия данного решения», - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайтах МИД обеих республик появился текст мирного соглашения, заключенного при посредничестве президента США Дональда Трампа. Документ представлен на английском языке и состоит из 17 пунктов. Среди прочего, в нем говорится об установлении дипломатических отношений после обмена грамотами о ратификации данного соглашения.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

