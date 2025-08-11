На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вассерман объяснил, когда СБУ прекратит его розыск

Депутат Вассерман заявил, что СБУ прекратит его розыск с падением режима в Киеве
Александр Натрускин/РИА Новости

Депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман в интервью газете «Взгляд» высказался по поводу своего появления в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ). Он напомнил, что дело по обвинению в сепаратизме на него было заведено еще десять лет назад.

«На моей жизни объявление меня в розыск на Украине никак не скажется. Туда я прибуду только после полной ликвидации террористической организации «Украина». Тогда и розыск прекратится», — сказал Вассерман.

Парламентарий добавил, что «террористическая организация «Украина» опасна для русского большинства и ее ликвидация необходима».

11 августа стало известно, что Вассерман разыскивается на Украине. Согласно опубликованной информации, он был объявлен в розыск еще в 2022 году.

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Он получил образование инженера-теплофизика, с 1974 по 1995 год работал программистом, а с 1991 года занялся журналистикой. В 1994 году он участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. В 2017 году президент РФ Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

Ранее на Украине объявили в розыск Светлану Журову.

