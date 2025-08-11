Иран и Ирак договорились о сотрудничестве по безопасности

Mehr: Иран и Ирак заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

В понедельник, 11 августа, Иран и Ирак заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Соглашение было подписано в рамках рабочего визита иранского политика в Багдад. Вторая подпись на документе принадлежит советнику по национальной безопасности Ирака Касиму аль-Араджи.

«Подход Ирана к отношениям с соседями базируются на том, что безопасность иранцев находится в центре внимания, но при этом Иран уделяет внимание и соседним странам в отношении таких вопросов», — сказал Лариджани.

Он также добавил, что в скором времени планирует обсудить с высокопоставленными иракскими официальными лицами возможности расширения сотрудничества двух стран. Ожидается, что Лариджани также посетит Ливан.

В 2023 году Ирак и Иран подписали соглашение, направленное на усиление безопасности границ. В совместном заявлении канцелярии премьер-министра Ирака и Высшего совета национальной безопасности Ирана говорится, что страны начнут координироваться в защите общих границ между двумя странами.

Ранее на севере Ирака сбили несший взрывчатку беспилотник.