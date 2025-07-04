На севере Ирака сбили несший взрывчатку беспилотник

Курдские силы сбили несший взрывчатку беспилотный летательный аппарат (БПЛА) возле международного аэропорта города Эрбиль на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление службы по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана.
Пострадавших в результате инцидента нет.
«Полеты в аэропорту продолжались в обычном режиме, и аэропорт не пострадал», — сказано в сообщении администрации аэропорта Эрбиль.
При этом уточняется, что произошла временная задержка посадки одного самолета.
27 июня Росавиация сняла запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для авиакомпаний РФ, введенный после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
До этого в окрестностях военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от столицы Ирака, произошли взрывы.
Ранее Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.