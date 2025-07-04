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На севере Ирака сбили несший взрывчатку беспилотник

Reuters: курдские силы сбили несший взрывчатку БПЛА рядом с аэропортом Эрбиля
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Курдские силы сбили несший взрывчатку беспилотный летательный аппарат (БПЛА) возле международного аэропорта города Эрбиль на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление службы по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана.

Пострадавших в результате инцидента нет.

«Полеты в аэропорту продолжались в обычном режиме, и аэропорт не пострадал», — сказано в сообщении администрации аэропорта Эрбиль.

При этом уточняется, что произошла временная задержка посадки одного самолета.

27 июня Росавиация сняла запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для авиакомпаний РФ, введенный после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

До этого в окрестностях военной базы Эт-Таджи, расположенной к северу от столицы Ирака, произошли взрывы.

Ранее Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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