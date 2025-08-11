Сворачивание Кишиневом торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.
«В обмен на иллюзию интеграции в западный рынок власти Молдовы по указке внешних управляющих целенаправленно сокращают экономические связи с Россией», — написал он.
Шойгу отметил, что Молдавия присоединилась к большинству антироссийских ограничительных мер стран Запада. При этом реализация этих мер пагубно влияет на экономику Кишинева.
Молдавские власти в 2025 году узаконили схему отъема земель у фермеров с последующей продажей на аукционах. Это скорее приблизит уничтожение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров, отметил Шойгу.
Шойгу также раскритиковал действия властей Молдавии против оппозиции, упомянув приговор для главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Ранее сторонники Гуцул устроили митинг возле здания минюста Молдавии.