Шойгу заявил о последствиях для Молдавии от сворачивания торговли с РФ

Шойгу заявил, что сворачивание торговли с РФ разрушает экономику Молдавии
Евгений Биятов/РИА Новости

Сворачивание Кишиневом торговли с Россией оказывает разрушительное воздействие на экономику Молдавии. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в своей статье «Молдова на перепутье» для РИА Новости.

«В обмен на иллюзию интеграции в западный рынок власти Молдовы по указке внешних управляющих целенаправленно сокращают экономические связи с Россией», — написал он.

Шойгу отметил, что Молдавия присоединилась к большинству антироссийских ограничительных мер стран Запада. При этом реализация этих мер пагубно влияет на экономику Кишинева.

Молдавские власти в 2025 году узаконили схему отъема земель у фермеров с последующей продажей на аукционах. Это скорее приблизит уничтожение национального сельского хозяйства и массовое банкротство фермеров, отметил Шойгу.

Шойгу также раскритиковал действия властей Молдавии против оппозиции, упомянув приговор для главы Гагаузии Евгении Гуцул.

Ранее сторонники Гуцул устроили митинг возле здания минюста Молдавии.

