На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, чему будет посвящена встреча Трампа с новым президентом Польши

PAP: Трамп и Навроцкий обсудят Украину и присутствие военных США в Польше
close
Kacper Pempel/Reuters

В ходе встречи президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Кароля Навроцкого 3 сентября будут обсуждаться украинский кризис, а также вопросы безопасности, в частности, размещение американских войск в Польше. Об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

«Это чрезвычайно важно, поскольку мы, с одной стороны, восточный фланг НАТО, а с другой — важный экономический и политический партнер для Украины в целом», — подчеркнул он.

По словам Леськевича, в вопросы безопасности, которые будут обсуждаться во время встречи, помимо прочего, входит пребывание американских солдат на территории Польши.

9 августа глава канцелярии польского президента Павел Шефернакер сообщил о приглашении в Белый дом нового президента Польши Кароля Навроцкого. Уточнялось, что рабочая встреча состоится в Белом доме 3 сентября 2025 года.

Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу. Политик участвовал в президентских выборах от партии «Право и справедливость». Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре он набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей партии «Гражданская коалиция» Рафалом Тшасковским, который получил 49,11% голосов избирателей.

Ранее политолог Стремидловский заявил, что на выборах президента Польши победил Дональд Трамп.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами