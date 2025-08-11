Стало известно, чему будет посвящена встреча Трампа с новым президентом Польши

PAP: Трамп и Навроцкий обсудят Украину и присутствие военных США в Польше

В ходе встречи президента США Дональда Трампа и его польского коллеги Кароля Навроцкого 3 сентября будут обсуждаться украинский кризис, а также вопросы безопасности, в частности, размещение американских войск в Польше. Об этом сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

«Это чрезвычайно важно, поскольку мы, с одной стороны, восточный фланг НАТО, а с другой — важный экономический и политический партнер для Украины в целом», — подчеркнул он.

По словам Леськевича, в вопросы безопасности, которые будут обсуждаться во время встречи, помимо прочего, входит пребывание американских солдат на территории Польши.

9 августа глава канцелярии польского президента Павел Шефернакер сообщил о приглашении в Белый дом нового президента Польши Кароля Навроцкого. Уточнялось, что рабочая встреча состоится в Белом доме 3 сентября 2025 года.

Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу. Политик участвовал в президентских выборах от партии «Право и справедливость». Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре он набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей партии «Гражданская коалиция» Рафалом Тшасковским, который получил 49,11% голосов избирателей.

Ранее политолог Стремидловский заявил, что на выборах президента Польши победил Дональд Трамп.