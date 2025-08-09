Трамп пригласил нового президента Польши в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Польши Кароля Навроцкого посетить Вашингтон в начале сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу канцелярии польского президента Павла Шефернакера.

Уточняется, что рабочая встреча пройдет в Белом доме 3 сентября 2025 года.

Кароль Навроцкий 6 августа официально вступил в должность президента Польши, приняв присягу. Политик участвовал в президентских выборах от партии «Право и справедливость». Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре он набрал 50,89% голосов, одержав победу над представителем правящей партии «Гражданская коалиция» Рафалом Тшасковским, который получил 49,11% голосов избирателей.

Политолог-полонист Станислав Стремидловский позднее обратил внимание на то, что Навроцкий перед выборами встречался с президентом США Дональдом Трампом, который фактически «благословил» его на победу. В связи с этим эксперт выразил мнение, что на выборах польского лидера выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп.

Ранее Навроцкий пообещал сделать все для создания сильнейшей армии в Европе.