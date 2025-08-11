На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе сделали предупреждение Украине

Глава МИД Чехии Липавский: поддержка Украины не безгранична
Hadi Mizban/AP

Руководству Украины следует помнить, что поддержка со стороны союзников не безгранична и имеет свои условия. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский в колонке для украинского издания «Европейская правда».

Министр подчеркнул, что Чехия поддерживает стремление Киева к интеграции в Евросоюз и НАТО и помогает Украине на этом пути. Однако эта помощь будет продолжаться при выполнении ряда требований.

«Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры», — заявил Липавский.

Он добавил, что Прага не отступит от этих требований.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине необходимо уступить России территории, чтобы остаться суверенным государством. Чешский лидер подчеркнул, что в текущих условиях Украина не сможет вернуть все утраченные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь», даже при поддержке Евросоюза и США.

Ранее сообщалось, что Чехия собирается вернуть людей, воюющих на Украине.

