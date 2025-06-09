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Чехия собирается вернуть людей, воюющих на Украине

Novinky: спецслужбы Чехии готовятся к возвращению воюющих на Украине людей
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Depositphotos

Чешские спецслужбы готовятся к возвращению в страну людей, участвовавших в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает Novinky, отмечая, что среди возвращающихся будут не только чешские граждане, присоединившиеся к конфликту, но и украинские военнослужащие, желающие навестить своих родственников, проживающих в Чехии.

Как указывает издание, возвращение этих людей может представлять определенные риски: некоторые из них могут сталкиваться с трудностями адаптации к обычной жизни и страдать от психологических расстройств, в то время как другие могут быть потенциальными агентами иностранных государств.

В связи с этим в стране создана рабочая группа, задача которой — оценить потенциальные угрозы безопасности Чехии после завершения конфликта на Украине.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента Чехии Филип Платош заявил, что Петр Павел разрешил 60 гражданам государства присоединиться к украинской армии.

Он также рассказал, что в целом власти Чехии получили более 180 обращений от жителей страны с просьбой позволить им принять участие в боевых действиях.

Ранее финский наемник предостерег соотечественников от участия в боевых действиях на Украине.

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