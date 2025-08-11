Украина и ЕС провели совещания перед саммитом Россия — США

Bloomberg: Зеленский пытается подготовиться к встрече Путина и Трампа на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский и главы стран Европейского союза пытаются подготовиться к предстоящему саммиту Россия-США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Зеленский и европейские лидеры активно проводят виртуальные совещания, на которых пытаются разработать стратегию действий по случаю будущей встречи президентов США и России.

Собеседники агентства добавили, что Украина и ее союзники не желают допустить такого исхода, при котором республике придется согласиться на потерю значительной части территории.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Это будет первая встреча российского и американского президентов в США с 1988 года. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее Зеленский заявил, что Путин попытается «обмануть» Трампа на встрече лидеров.