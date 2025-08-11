На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иране прокомментировали сообщения об угрозах «мосту Трампа»

Представитель МИД Ирана Багаи: исламская республика не угрожает «мосту Трампа»
mfa.gov.ir

Информация об угрозе атаки Ирана на «маршрут Трампа» в Зангезурском коридоре, проходящем через территорию Армении, не соответствует действительности. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает Ettela.

«Мы всегда приветствовали наличие путей сообщения, но при этом заявляли, что действия в этой области не должны противоречить международному праву и нарушать международные границы, и это наша последовательная позиция», — сказал он.

Дипломат также указал на добрососедские отношения Ирана и Армении. Багаи отметил, что иранское внешнеполитическое ведомство находится в диалоге с властями как Армении, так и Азербайджана.

При этом, представитель МИД Ирана не одобрил посредничество США в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном — в Тегеране убеждены в отсутствии пользы для безопасности региона от вмешательства внешних государств.

До этого заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, доверившись США, совершили ту же ошибку, что и лидер Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава МИД Ирана заявил о снятии с повестки вопроса о Зангезурском коридоре.

Конфликт вокруг Ирана
