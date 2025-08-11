На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Аляска, но с условием»: политолог о месте встречи Путина и Трампа

Политолог Маркелов: после Аляски встреча лидеров РФ и США может пройти в России
Evan Vucci/AP

Выбор места и формата встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа — это не просто дипломатическая деталь, а тщательно выверенный шаг. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политтехнолог, политолог и психолог Сергей Маркелов, комментируя новость о том, что переговоры между главами двух государств состоятся на Аляске.

Эксперт обратил внимание, что еще до саммита лидеров США и РФ на Аляске Трампа пригласили в Россию. По его мнению, это способ уравновесить ситуацию.

«Раз уж мы соглашаемся к вам, то автоматически вы соглашаетесь с нами», — сказал Маркелов.

Он добавил, что вопросы безопасности также повлияли на выбор места встречи.

«Аляска, полностью под контролем США. Ни один суслик там не появится, который хочет на этом подпиариться», — подчеркнул политолог.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы РФ и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Сообщается также, что Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее в России объяснили, почему встреча Путина и Трампа не остановит СВО.

