На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп спрятал портреты Обамы и Бушей от гостей Белого дома

CNN: Трамп переместил портреты Обамы и Бушей в закрытую часть Белого дома
close
Depositphotos

Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портреты своих предшественников — Барака Обамы и Джорджей Бушей — из зоны видимости посетителей Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их информации, портрет Обамы, который висел у входа в Белый дом, перенесли к вершине парадной лестницы, ведущей в частную резиденцию президента. Эта часть здания полностью закрыта для посетителей и доступна только членам семьи президента, сотрудникам Секретной службы и ограниченному кругу работников аппарата Белого дома. Аналогично переместили портреты Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

CNN отметил, что такой шаг подчеркивает давнюю напряженность в отношениях между Трампом и Обамой. Нынешний президент недавно обвинял Обаму в государственной измене, утверждая, что его администрация сфабриковала разведданные о вмешательстве России в выборы США. Также в материале упомянуто, что у Трампа существуют длительные разногласия и с семьей Бушей. Джордж Буш-младший с супругой присутствовали на инаугурации Трампа, но не участвовали в последующих официальных мероприятиях.

Собеседники CNN добавили, что Трамп лично контролирует все изменения в интерьере Белого дома, включая мелкие детали. Портрет Обамы уже меняли: его перевесили с одного конца Большого фойе в другой и заменили картиной, изображающей попытку покушения на Трампа во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

По протоколу Белого дома, портреты последних президентов должны размещаться в видимых местах у входа, чтобы их могли видеть гости и туристы во время официальных мероприятий.

Ранее в Госдуме сравнили Дональда и Меланию Трамп с Адамом и Евой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами