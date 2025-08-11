На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили уменьшить возрастной ценз для вступления в политические партии

В Госдуму внесут законопроект о вступлении в политические партии с 16 лет
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Госдуму РФ будет внесен межфракционный законопроект, в соответствии с которым предлагается разрешить вступление в политические партии с 16-летнего возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту, автором которого стал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, отмечается, что с целью большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь и формирования у нее активной политической позиции необходимо снизить возрастной ценз для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. По мнению депутата, снижение возраста будет способствовать развитию партийно-политической системы страны.

26 июля председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что молодежь не должна стремиться в политику «сразу после диплома», не имея за плечами жизненного и профессионального опыта.

Ранее глава Минобрнауки назвал главное качество молодежи для России.

