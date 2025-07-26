Памфилова высказалась о политической карьере молодежи

Памфилова: молодым людям следует идти в политику с дел на земле, а не с диплома

Молодежь не должна стремиться в политику «сразу после диплома», не имея за плечами жизненного и профессионального опыта. Об этом в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Я всегда говорю: терпеть не могу молодых бюрократов, которые считают, что их можно «научить быть политиками». Закончил политологию — и сразу в губернаторы или депутаты. А что ты сделал в жизни?» — заявила она.

По словам Памфиловой, авторитет формируется не через карьерные курсы, а с помощью реальных поступков на местах. Она отметила, что следует начинать с малого, например, разобраться с тем, что происходит во дворе, в доме, в поселке. Председатель ЦИК подчеркнула, что уважение начинается с добрых дел, поскольку через это зреет личность и формируется необходимый опыт для политической карьеры.

Она отметила, что участие в жизни делового сообщества дает человеку понимание реальных потребностей населения и позволяет завоевать доверие в будущем. Помимо этого, Памфилова призвала молодых людей «выходить из плена стереотипов и дряхлых шаблонов», потому что настало время нестандартных и смелых решений.

До этого глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что России в первую очередь необходима целеустремленная молодежь, настроенная на успех. Он отметил, что сегодня страна движется по пути достижения технологического лидерства, и именно такие молодые люди особенно нужны России. Он выразил уверенность, что знания и таланты выпускников найдут применение в различных сферах.

Ранее в Госдуме заявили о нехватке мест для романтических знакомств у молодежи.